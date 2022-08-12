Вашингтон, 12 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Компания Johnson & Johnson заявила, что прекратит производство своей детской присыпки на основе талька в 2023 году, в то время как на нее обрушились почти 40 000 судебных исков о том, что этот продукт привел к развитию раковых заболеваний, сообщает 12 августа Financial Times.

ParentingPatch Продукция Johnson & Johnson на магазинной полке

Американский производитель заявил, что решил перейти на детскую присыпку на основе кукурузного крахмала, которую уже выпустил на рынки США и Канады.

При этом компания подчеркнула, что ее позиция относительно безопасности присыпки на основе талька, которая продается уже более ста лет, остается неизменной.

«Мы твердо стоим за десятилетия независимого научного анализа, проводимого медицинскими специалистами по всему миру, который подтверждает, что детская присыпка на основе талька безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рака», — говорится в заявлении компании.

Johnson & Johnson прекратила продажи талька в США и Канаде в 2020 году, сославшись на снижение продаж. Это решение совпало со шквалом судебных исков от людей, которые утверждали, что детская присыпка на основе талька содержит асбест и вызвала у них развитие рака яичников или мезотелиомы.

Компания проиграла несколько крупных дел, включая дело в штате Миссури, где суд присудил $4,7 млрд компенсации 22 женщинам, заявившим, что асбест, содержащийся в детской присыпке Johnson & Johnson, вызвал у них рак яичников. В июне Верховный суд США отказался пересматривать это дело, в котором сумма ущерба уже была снижена до $2,1 млрд.