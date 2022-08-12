Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай перевернулся грузовой ГАЗ-66, перевозивший туристов из Новосибирской области. Об этом сообщается в группе «Новосибирск инцидент» со ссылкой на слова подписчицы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Во время экскурсии на Каракольские озёра автомобиль перевернулся, в результате чего двое детей 6 и 10 лет ударились головой о камни. Впоследствии у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Ещё одна девушка сломала руку.

Добавим, что туристы нередко попадают в дорожно-транспортные происшествия в Горном Алтае. Как сообщало ИА REGNUM, в январе здесь произошло сразу два ДТП с участием гостей из Новосибирска. В результате в больницу попали два человека, в том числе подросток.

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