Белгород, 12 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Фестиваль «Белгород в цвету» во второй раз пройдёт в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе мэрии.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Фестиваль «Белгород в цвету»

На три дня Белгород снова превратят в цветущий сад, лучшие ландшафтные дизайнеры представят свои композиции. Главными площадками фестиваля станут центральный парк культуры и отдыха парк имени Ленина, улица 50-летия Белгородской области и Соборная площадь. Гостям праздника представят новые арт-объекты и инсталляции, стильные локации для фото, развлечения для детей и взрослых.

«Участие в фестивале примут не только профи своего дела, но и начинающие дизайнеры, студенты и школьники. Они оформят свои уютные уголки и цветочные композиции, а оценивать работы будет профессиональное жюри и, конечно, зрители!» — уточнили в мэрии.

Праздник запланирован на 2–4 сентября.