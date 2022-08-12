Астана, 12 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил Агентству по финансовому мониторингу проанализировать деятельность предприятия, ставшего фактичекски монополистом по продаже сахара. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Сообщается, что премьер-министру доложили о действиях крупного оптового поставщика, который скупил 90% произведённого в стране сахара и стал использовать доминирующее положение на рынке. В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) заявили, что предприятие покупало сахар по цене до 450 тенге (около 57 рублей) за килограмм, а цены поднимало до 800 тенге (более 100 рублей).

«Установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Казахстане сахар за год подорожал примерно на 90%. В социальных магазинах стараются удерживать цену, но там выстраиваются большие очереди, сахар продают в ограниченном количестве. В правительстве дефицит долгое время объясняли нездоровым ажиотажем в обществе.