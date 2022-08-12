Москва, 12 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Предложение о повышении МРОТ в два раза до 30 тысяч рублей выглядит как чистый популизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«В сложившейся экономической ситуации данное предложение, несмотря на всю его привлекательность, выглядит чистым популизмом. Во-первых, повышение МРОТ в два раза потребует для бюджетов всех уровней увеличения ФОТ не менее чем в 1,5 раза, чтобы сохранить дифференциацию между должностями. А это обойдётся бюджету в круглую сумму — не мене 520 млрд рублей, — сказал Сафонов. — Но самая большая проблема для коммерческих организаций: в условиях снижения потребительского спроса им взять средства для такого повышения негде! Альтернатива быстрому повышению МРОТ – рост производительности труда и сокращение персонала. Поэтому ставить такие нереальные цели – это популизм».

Но, как подчеркнул экономист, повышать МРОТ необходимо, только осторожно.

«Например, до конца года до уровня в 17 тысяч рублей. При этом особое внимание надо уделять контролю за состоянием занятости, чтобы рост МРОТ не создавал угрозы безработицы», — пояснил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что повышение МРОТ может оказаться непосильным для российского бизнеса.