Самара, 12 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Рекордное количество первоклассников может сесть за парты в новом учебном году в школах Самары. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Первоклассники

Сообщается, что впервые в городе за парты сядут около 15 тысяч первоклассников.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа в школах Самары оставалось свыше 800 свободных мест, которые предоставят всем первоклассникам. Заявление на прием в первый класс будут принимать до 5 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены поддержать частные образовательные организации.