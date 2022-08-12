Севастополь, 12 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Черноморском флоте России может смениться командующий, сообщили 12 августа ряд федеральных и севастопольских СМИ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Согласно данным издания ForPost, которое ссылается на несколько независимых источников, новым руководителем может стать вице-адмирал Виктор Соколов, в настоящее время являющийся заместителя командующего Северным флотом.

Ранее сайт «Русская весна» сообщил о снятии с должности командующего Черноморским флотом России Игоря Осипова.

Добавим, что официального подтверждения данной информации пока нет.