СМИ: Черноморский флот РФ может возглавить вице-адмирал Соколов
Севастополь, 12 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Черноморском флоте России может смениться командующий, сообщили 12 августа ряд федеральных и севастопольских СМИ.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа Черноморского флота
Согласно данным издания ForPost, которое ссылается на несколько независимых источников, новым руководителем может стать вице-адмирал Виктор Соколов, в настоящее время являющийся заместителя командующего Северным флотом.
Ранее сайт «Русская весна» сообщил о снятии с должности командующего Черноморским флотом России Игоря Осипова.
Добавим, что официального подтверждения данной информации пока нет.