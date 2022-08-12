Луганск, 12 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 человек боевиков ВСУ, шесть бронетранспортеров и две артиллерийские установки. Об этом 12 августа сообщили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 2 артиллерийские установки; 4 единицы специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки было очищено более шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ в районах населенных пунктов Лисичанское и Боровское.