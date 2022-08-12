Чебоксары, 12 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в стрельбе из пневматического пистолета из окон многоэтажки. В качестве пострадавшей проходит женщина, которая получила ранение в плечо. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Информация о происшествии по улице Дементьева в Чебоксарах поступила в полицию вечером 8 августа. Разбирательства начались после того, как пуля оцарапала 38-летней женщине щеку и задела плечо, в результате пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

В совершении преступления подозревают 20-летнего безработного, который арендует квартиру в одном из домов. По данным полиции, на момент происшествия он был пьян, а стражам порядка пояснил, что решил пострелять из пневматического пистолета из окна по птицам и не заметил женщину.

«Между тем, стрелял он в сторону детской площадки, где пострадавшая находилась вместе со своим ребёнком», — полагают в МВД по Чувашии.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении чебоксарца по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Отметим, что в Чувашии периодически возбуждают уголовные дела, связанные с оружием. Как сообщало ИА REGNUM , 1 июня 2020 года была перекрыта дорога на выезде из Новочебоксарска, причиной стало обнаружение тайника с самодельными взрывными устройствами. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту.

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В декабре 2021 года стало известно, что в Чувашии в ходе обысков у подозреваемых в незаконном сбыте оружия изъято более 1 тыс. предметов вооружения.

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