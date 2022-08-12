Ижевск, , 10:33 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 августа прививку от коронавируса сделал 700 241 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Второй компонент препарата получили 560 720 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 189 913 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в регионе после перенесенного заражения коронавирусом выписались 82 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 309 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 169 221 случай заражения коронавирусом, из них 136 — за минувшие сутки.