Белокуриха, Алтайский край, 12 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Прибывший 12 августа на Алтай глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал идею строительства радонопровода на курорте «Белокуриха горная», сообщает телеграм-канал правительства Алтайского кра.

Правительство Алтайского края Михаил Мишустин поддержал идею строительства радонопровода на курорте «Белокуриха горная»

О планах развития высокогорного курорта главу российского правительства проинформировал генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. В том числе, он попросил поддержать создание радонопровода протяженностью 7 километров. Михаил Мишустин инициативу поддержал, и сказал, что даст соответствующие поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа глава российского правительства Михаил Мишустин проводит в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли.

Уже объявлено, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок на даты с 1 октября по 25 декабря.

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