Ижевск, 12 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 12 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 82 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 309 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

За время пандемии в республике подтвердили 169 221 случай заражения коронавирусом, из них 136 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 16 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 29 человек старше 65 лет.

4050 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3849 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки скончался 83-летний мужчина, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 14 человек, накануне в больницы попали 24 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1434 человека, 59 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но он контролируется и связан с миграцией населения, заявила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко. В то же время она предупредила, что в сентябре прогнозируется прирост заболеваемости, и не только за счет коронавируса, но и за счет сезонных респираторных вирусов.

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