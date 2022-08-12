Пермь, , 10:31 — REGNUM В Перми суд обязал банк «Тинькофф» вернут клиенту 1 289 994,26 рублей, которые были заработаны на валютных операциях. Согласно информации, опубликованной на сайте Дзержинского райсуда города. Иск удовлетворён частично.

Суд Kentucky.com

Истец требовал взыскать с банка неосновательное обогащение в размере около 1,3 млн рублей, компенсацию морального вреда — 30 тыс. рублей и штраф — 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. Об этом с своём телеграм-канале сообщил представитель истца от Пермской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Инициатива» Василий Черепанов.

Он отметил, что Банк не смог доказать, что у него были правовые основания для списания в одностороннем порядке денежных средств своего клиента, и иск был удовлетворен. Помимо самой суммы был взыскан еще моральный вред в размере 5 тыс. рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — 650 тыс. рублей. »Ждём апелляцию», — сказал Черепанов.

Стоит отметить, судебный спор банка с клиентом получил широкий резонанс. Ранее СМИ сообщали, что клиент заработал деньги на обмене валюты. Банк посчитал обогащение необоснованным и указывал на то, что 10 марта 2022 года установил ошибочный курс евро в своих системах. В свою очередь, представитель клиента банка заявил, что пермяк действовал на законных основаниях, обмен валюты в России не запрещён.