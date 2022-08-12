Берлин, , 10:31 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (СДПГ) подал в суд на бундестаг. Политик требует восстановить его привилегий, которых он был лишён в мае. Об этом немецкому Deutschen Presse-Agentur сообщил его адвокат из Ганновера Майкл Нагель.

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По словам Нагеля, иск был подан в административный суд Берлина. Бывший глава правительства Германии требует, чтобы ему в распоряжение снова предоставили бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом юристы заявляют, что решение бюджетного комитета бундестага о сокращении финансирования бюро Шрёдера и приостановке его работы является незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае партии правящей в бундестаге коалиции достигли договорённости о лишении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера ряда его привилегий. Члены бюджетного комитета бундестага, представляющие партии правящей в ФРГ коалиции Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке объявили, что обеспечение экс-канцлеров страны «в будущем больше не будет полагаться по статусу».

Также они пояснили, что в данный момент Шрёдер не выполняет никаких обязанностей как бывший глава федеральных правительств ФРГ, а потому нет оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. В то же время, уточняется, что экс-канцлеру сохранят пенсию и охрану.

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Напомним, в последнее время в адрес Герхарда Шрёдера в ФРГ шло много критики из-за его связей с РФ и работой в российских компаниях. В этой связи Европарламент призвал ЕС ввести санкции в отношении германского политика.