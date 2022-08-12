Калининград, , 10:33 — REGNUM Минпромторг России выбрал исполнителя контракта на организацию участия ведомства в выставке «Янтарная неделя 2022». Им стал единственный участник соответствующего тендера на 10 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Композиция из янтаря Марина Каширская © ИА REGNUM

Контракт с победителем, данные которого пока не фигурируют в карточке закупки, планируется подписать по максимальной цене.

Напомним, мероприятие в Калининграде запланировано на 3–4 сентября 2022 года, а контракт ограничен ноябрём.

Выставка проходит в рамках стратегии развития янтарной отрасли России, рассчитанной до 2025 года. Ювелирная выставка призвана способствовать развитию туризма, связанного с продвижением продуктов переработки янтаря.