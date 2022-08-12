Горно-Алтайск, , 10:30 — REGNUM До 20% вырастет кешбэк за туристические путевки на Дальний Восток и можно будет вернуть до 40 тысяч рублей. Об этом 12 августа заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туристической области в Горно-Алтайске.

Михаил Мишустин Government.ru

«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки — до 40 тысяч рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мишустин напомнил, что ранее этот порог ограничивался суммой в 20 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент России Владимир Путин поручил в два раза увеличить предельный размер туристического кешбэка (до 40 тысяч рублей) при поездках на Дальний Восток.