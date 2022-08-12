Якутск, 12 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Ребёнок из многодетной семьи, проживающей в Якутске, чудом уцелел после обвала потолка в квартире. Прокуратура проводит проверку с намерением оценить, соблюдались ли жилищные права семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Перекрытия потолка сгнили

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После сильных дождей часть штукатурки отвалилась с потолка в квартире, где проживала семья. Инцидент случился в ночь с 4 на 5 августа. Сотрудники прокуратуры осмотрели комнату, в которой произошло ЧП.

«В ходе проверки будет дана оценка обеспечению жилищных прав семьи, действиям (бездействию) уполномоченных органов», — подчеркнули в прокуратуре.

По информации СМИ региона, штукатурка обвалилась в нескольких сантиметрах от места, где спала девочка. Потолок в этой квартире обваливается уже не в первый раз. Дом был признан аварийным в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение потолочной конструкции произошло 10 июля в Доме культуры посёлке Хор района имени Лазо в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности. В результате ЧП пострадала семейная пара, которую планировали наградить за долгую семейную жизнь.