Вашингтон, 12 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Владелец мастерской по ремонту компьютерной техники, в которой оказался ноутбук сына Джо Байдена Хантера, заявил о том, что агенты ФБР оказывали на него давление, сообщает 11 августа New York Post.

Ben Stanfield Хантер Байден

Свое общение с агентами ФБР Джон Пол Мак Исаак описывает в книге «Правосудие по-американски. Как я сражался за правду» (American Injustice: My Battle to Expose the Truth). По его словам, два федеральных агента пришли в его магазин в Уилмингтоне, штат Делавэр, в декабре 2019 года, чтобы забрать ноутбук Байдена, после того как на это было выдано судебное предписание.

Владелец мастерской который до этого добровольно был готов передать ноутбук федералам, отметил, что предполагаемая угроза прозвучала после того, как он пошутил, сказав им: «Эй, ребята, я не забуду изменить ваши имена, когда буду писать книгу».

«Агент Уилсон продолжал идти, но агент ДеМео остановился и повернулся ко мне лицом», — пишет Пол Мак о встречи с агентами ФБР.

Агент затем сказал ему: «Наш опыт показывает, что с людьми, которые не говорят об этих вещах, ничего не происходит». По словам владельца мастерской, агенты сказали ему, что большинство людей не говорят о своих взаимодействиях с ними.