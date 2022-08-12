Рязань, 12 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Старт активной агитации кандидатами в губернаторы Рязанской области в региональных печатных изданиях и в организациях телерадиовещания будет дан с 13 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

http://www.ryazan.izbirkom.ru/ Избирком Рязанской области

Бесплатная печатная площадь была распределена между кандидатами в 26 печатных изданиях региона. Кроме того, состоялась жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут с 9 по 11 сентября, кандидатами в губернаторы зарегистрированы Павел Малков («Единая Россия»), Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Репников (ЛДПР) и Денис Сидоров (КПРФ).