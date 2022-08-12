Саратов, 12 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Помощь в восстановлении территории Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжает оказывать Саратовская область. Очередная партия гуманитарного груза отправлена подшефному Сватовскому району ЛНР, сообщает 12 августа пресс-служба правительства Саратовской области.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Объем новой партии гуманитарной помощи жителям Сватовского района составил 24 тонны, в основном это строительные материалы и оборудование.

ИА REGNUM напоминает, в июне в Сватовском районе ЛНР проживало 30 тыс. человек. По словам местных жителей, неонацисты при отступлении повредили или разрушили множество сооружений. Саратовская область взяла шефство над районом. В саратовские оздоровительные учреждения в августе приехали более 100 ребят из ЛНР.

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