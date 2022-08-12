Тюмень, , 10:28 — REGNUM В банке вакансий центра занятости Тюменской области на сегодня числится 27,8 тысяч предложений работы. Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено более 4,5 тыс. вакансий, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С начала 2022 года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 40 366 человек. Трудоустроено за этот же период 27 419 человек. Численность граждан с начала года направленных на профессиональное обучение составляет 1498 человек, сообщают в ведомстве.

По-прежнему остаются востребованными «рабочие» профессии: водитель автомобиля, сварщик арматурных сеток и каркасов, бетонщик, монтажник, плотник, машинист экскаватора, отмечают в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменцев приглашают на работу в Южную Корею на зарплату до 300 тыс. рублей.

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