Москва, , 10:27 — REGNUM МРОТ в России должен индексироваться в соответствии с индексом инфляции, а следование нынешней методике ущемляет интересы многих граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал инициативы о повышении в РФ МРОТ до 30 тысяч рублей.

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«Абсолютно бесспорной должна стать индексация МРОТ в соответствии с индексом инфляции, но мы с 2021 года изменили методику расчета МРОТ, сделав базой расчета не потребительскую корзину, а медианную зарплату, то есть ушли от некой социальной гарантии индексации к рыночному регулированию, — сказал Ордов. — Если сегодня МРОТ определяется как 42% от медианной заработной платы, то его двукратный рост может привести к тому, что его уровень составит уже 84%. В этом случае почти половина работников будет получать зарплату на уровне МРОТ? Странная будет ситуация. В итоге ждем индексации МРОТ решением президента РФ на уровень инфляции или чуть выше, так как следование текущей методике расчета МРОТ явно ущемляет интересы соответствующей категории граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, почему властям следует осторожно подходить к вопросу о повышении МРОТ.

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