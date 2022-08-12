Сеул, 12 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, находящийся с визитом в Селе, встретился 12 августа с президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Un.org Антониу Гутерреш

В ходе встречи, состоявшейся за обедом, генсек ООН выразил поддержку денуклеаризации КНДР. Он сказал, что эта цель имеет важное значение для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.

Антониу Гутерреш выразил благодарность правительству Южной Кореи за образцовое участие в деятельности ООН, а также высоко оценил вклад страны в развитии мирового сообщества, в том числе, в вопросах защиты мира, прав человека, борьбы с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее генсек ООН выразил соболезнования семьями жертв проливных дождей, обрушившихся на центральные районы Южной Кореи.