Лондон, , 10:24 — REGNUM Британская экономика во втором квартале 2022 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно первым оценкам, ВВП Великобритании во втором квартале (с апреля по июнь) 2022 года упал на 0,1%», — говорится в отчете.

Также сообщается, что вследствие нормализации ситуации с COVID-19 и снижения активности в медицинском секторе сфера услуг просела на 0,4%. Уровень реального потребления домохозяйств снизился на 0,2%.

Напомним, ранее газета The Guardian отметила, что в то время как миллионы семей в Великобритании готовятся выбирать между голоданием и замерзанием, самым главным вопросом в британской политике стало, кто получит государственную поддержку в ближайшие месяцы.

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