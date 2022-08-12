Лондон, 12 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Британская экономика во втором квартале 2022 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Согласно первым оценкам, ВВП Великобритании во втором квартале (с апреля по июнь) 2022 года упал на 0,1%», — говорится в отчете.

Также сообщается, что вследствие нормализации ситуации с COVID-19 и снижения активности в медицинском секторе сфера услуг просела на 0,4%. Уровень реального потребления домохозяйств снизился на 0,2%.

Напомним, ранее газета The Guardian отметила, что в то время как миллионы семей в Великобритании готовятся выбирать между голоданием и замерзанием, самым главным вопросом в британской политике стало, кто получит государственную поддержку в ближайшие месяцы.

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