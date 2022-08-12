Париж, 12 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Знаменитый карикатурист Жан-Жак Семпе, соавтор «маленького Николя», умер в возрасте 89 лет, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Карикатурист Жан-Жак Семпе, известный во всем мире своими минималистскими рисунками с тонким и необычным юмором, умер в возрасте 89 лет.

«Художник-юморист Жан-Жак Семпе скончался 11 августа 2022 года, на 89-м году жизни в своей загородной резиденции в окружении жены и близких друзей», — заявил Марк Лекарпантье, друг умершего.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным Insee, уровень безработицы во Франции во втором квартале 2022 года практически стабилен и составляет 7,4% от численности экономически активного населения по сравнению с 7,3% в первом квартале года.

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