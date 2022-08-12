Москва, , 10:22 — REGNUM Самая доступная страна для путешествий российских туристов по миру — Турция. Она оказалась наиболее доступным пересадочным узлом для граждан РФ, которые хотят посетить страны Европы, пишет газета Hürriyet

Туристы

По данным издания, каждый день между Россией и Турцией проводится 85 авиарейсов. Их количество планируется повысить до 100 рейсов в сутки. Авиабилет Москва-Стамбул в один конец стоит порядка 20 тыс. рублей.

В настоящее время Турция является одной из немногих стран, которая не ограничила въезд для граждан Российской Федерации. Так, без виз граждане РФ могут поехать в Египет, ОАЭ, Сербия и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предлагает Турции увеличить количество авиарейсов, которые выполняют турецкие авиакомпании

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