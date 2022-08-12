Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о решении запустить программу туристического кешбэка с 1 октября по 25 декабря. Об этом он заявил на совещании в Горно-Алтайске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

«А если говорить о круизах, то с 1 сентября и до завершения навигационного периода. Уже 25 августа начнутся продажи таких туров, в программе участвуют все регионы страны», — отметил он.

По словам премьер-министра, участники программы смогут вернуть до 20% от стоимости туристической путёвки. Власти рассчитывают, что этой возможностью воспользуются до 600 тыс. человек.