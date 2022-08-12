Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Семья и друзья попавшей в аварию актрисы Энн Хеч приняли решение отключить её от системы жизнеобеспечения. Об этом 12 августа пишет Deadline.

Кадр из интервью на телевидении Энн Хеч

Врачи констатировали у актрисы смерть мозга. Хеч пока будет находиться на аппарате искусственной вентиляции легких до тех пор, пока не станет ясно, можно ли пожертвовать какие-либо органы, не поврежденные в результате аварии и последующего пожара.

«К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет», — рассказал изданию представитель семьи Хеч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2022 года Энн Хеч госпитализировали с ожогами после второго совершённого ею ДТП — артистка сначала врезалась в гараж, после чего скрылась с места аварии и аналогичным образом врезалась в частный дом. В крови Хеч обнаружили следы двух видов наркотиков.