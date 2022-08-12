Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии ожидают прибытие 40 детей из Донбасса, для которых подготовлена «насыщенная программа» отдыха. Также они примут участие в праздновании Дня города Чебоксары. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава администрации Чебоксар Денис Спирин во время прямого эфира с горожанами.

Руководитель чувашской столицы, говоря о мероприятиях в рамках празднования Дня города (21 августа), отметил, что ожидается приезд 40 детей из Тореза Донецкой Народной Республики (ДНР). Они посетят республику по приглашению главы Чувашии Олега Николаева.

«Мы их примем, познакомим с культурой Чувашии, Чебоксар, покажем интересные места, познакомим с нашими предприятиями и вузами. Их ждёт насыщенная программа. Они также попадают на День города, где мы также будем их вести и устроим этот праздник и дня них», — сказал Денис Спирин.

Напомним, в июле Олег Николаев заявил, что власти «взяли на себя обязательство в августе принять 40 детишек из Донбасса, прежде всего из Тореза». Глава Чувашии заверил, что будет сделано «всё для того, чтобы дети оздоровились и к началу учебного года вернулись домой отдохнувшими».

Отмечалось, в августе на базе центра одарённых детей «Эткер» отдохнут 40 детей работников ГП «Донецкий электротехнический завод» и ГУП «Торезский электротехнический завод».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года город Торез официально стал побратимом Чебоксар. В настоящее время в ДНР при помощи чувашских специалистов готовятся к запуску Донецкий и Торезский электротехнические заводы, где начало производства трансформаторов и подстанций планируется 1 ноября. Кроме того, чувашские строители помогут в восстановлении домов в Мариуполе.

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