Чебоксары, 12 августа 2022, 10:18 — REGNUM В Чувашии ожидают прибытие 40 детей из Донбасса, для которых подготовлена «насыщенная программа» отдыха. Также они примут участие в праздновании Дня города Чебоксары. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава администрации Чебоксар Денис Спирин во время прямого эфира с горожанами.
Руководитель чувашской столицы, говоря о мероприятиях в рамках празднования Дня города (21 августа), отметил, что ожидается приезд 40 детей из Тореза Донецкой Народной Республики (ДНР). Они посетят республику по приглашению главы Чувашии Олега Николаева.
Напомним, в июле Олег Николаев заявил, что власти «взяли на себя обязательство в августе принять 40 детишек из Донбасса, прежде всего из Тореза». Глава Чувашии заверил, что будет сделано «всё для того, чтобы дети оздоровились и к началу учебного года вернулись домой отдохнувшими».
Отмечалось, в августе на базе центра одарённых детей «Эткер» отдохнут 40 детей работников ГП «Донецкий электротехнический завод» и ГУП «Торезский электротехнический завод».
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года город Торез официально стал побратимом Чебоксар. В настоящее время в ДНР при помощи чувашских специалистов готовятся к запуску Донецкий и Торезский электротехнические заводы, где начало производства трансформаторов и подстанций планируется 1 ноября. Кроме того, чувашские строители помогут в восстановлении домов в Мариуполе.
Подробнее: Чувашские строители помогут восстановить дома в Мариуполе
Читайте ранее в этом сюжете: Денис Спирин рассказал об «интересной фишке» хоровода в Чебоксарах