Горно-Алтайск, , 10:18 — REGNUM Программа туристического кэшбека на осенний сезон будет запущена с 1 октября и продлится до 25 декабря. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию местного туризма в Алтае.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря», — заявил Мишустин.

Именно в этот период нужно будет совершить поездку, а если говорить о круизах, — то с 1 сентября и до завершения навигационного периода.

«Уже 25 августа начнутся продажи таких туров. В программе участвуют все регионы страны. Туристы, которые приобретут путёвку смогут вернуть до 20% её стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуется около 600 тыс. человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят», — указал он.