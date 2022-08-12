Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Программа туристического кешбэка на осенний сезон будет запущена с 1 октября и продлится до 25 декабря. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию местного туризма в Алтае.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря», — заявил Мишустин.

Именно в этот период нужно будет совершить поездку, а если говорить о круизах, — то с 1 сентября и до завершения навигационного периода.

«Уже 25 августа начнутся продажи таких туров. В программе участвуют все регионы страны. Туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20% её стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуется около 600 тыс. человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят», — указал он.