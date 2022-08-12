Москва, 12 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «деликатную» проблему американских медиков, о которой пишет New York Times.

Mid.ru Мария Захарова

В материале говорится, уже более 6 тысяч американцев (или четверть от всех заболевших в мире) заразились оспой обезьян, при этом свыше 99% заболевших — мужчины, у которых состоялся половой акт с другим мужчиной. По мнению авторов заметки, это «создаёт деликатную задачу для органов здравоохранения в деле информирования общества об угрозе».

Захарова отметила, что о вирусной проблеме можно рассказывать гендерно-нейтрально.

«Правда, после англосаксонских «беременных не женщин» и «пособий на аборты для мужчин» уже ничему не удивляешься, — добавила представитель российского МИД. — Всё-таки раньше считалось, что демократия основана на свободе слова, а не на его извращении. Это уже не Оруэлл. Это какое-то исчадье ада».

Она также считает, что информация о том, что каждый четвёртый заболевший оспой обезьян — американец, заставляет задуматься.