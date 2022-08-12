Самара, , 10:19 — REGNUM Сотрудника налогового органа заподозрили в получении незаконного денежного вознаграждения в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, 10 августа 2022 года фигурант уголовного дела, являясь руководителем выездной налоговой проверки, получил от представителя фирмы 300 тысяч рублей от ранее оговорённой суммы в размере одного миллиона рублей за уменьшение налоговых доначислений по итогам проверки, проводимой в отношении организации, представляемой взяткодателем.

Отмечается, что подозреваемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области после получения денежных средств.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно — розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Расследование дела продолжается.