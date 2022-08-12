Самара, 12 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сотрудника налогового органа заподозрили в получении незаконного денежного вознаграждения в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, 10 августа 2022 года фигурант уголовного дела, являясь руководителем выездной налоговой проверки, получил от представителя фирмы 300 тысяч рублей от ранее оговорённой суммы в размере одного миллиона рублей за уменьшение налоговых доначислений по итогам проверки, проводимой в отношении организации, представляемой взяткодателем.

Отмечается, что подозреваемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области после получения денежных средств.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно — розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Расследование дела продолжается.