Москва, , 10:14 — REGNUM Временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии вызван тем, что в этих продуктах часто находили карантинные объекты, и никак не связан с политикой. Об этом пресс-служба Россельхознадзора сообщила ТАСС.

Хоенбергер Франц. Натюрморт с фруктами. 1908

В ведомстве отреагировали на заявление молдавского министра иностранных дел и европейской интеграции Николая Попеску. Он обвинил Россию в том, что это ограничение якобы имеет политическую подоплёку.

«Россельхознадзор применяет эквивалентные меры ко всем странам, не готовым выполнять фитосанитарные требования России при поставках продукции», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в молдавских продуктах в 2021 году при проверке 80 партий выявили 10 карантинных объектов. Только в июле 2022 года в 13 партиях выявили восточную плодожорку, восточную плодовую муху, средиземноморскую плодовую муху, споры бурой монилиозной гнили и семена сорного растения.

Напомним, Россельхознадзор ранее объявил о запрете на ввоз в РФ аграрной продукции из Молдавии с 15 августа. Сообщается, что несмотря на многократные предупреждения, молдавская сторона не приняла меры для устранения фитосанитарных нарушений.

Читайте ранее в этом сюжете: Гагаузия планирует сотрудничать с Россельхознадзором в обход Молдавии