Вашингтон, 12 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен дать разъяснения по поводу своего предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 12 августа заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Дипломат подчеркнул, что не понимаю, что генсек всемирной организации имеет в виду.

«Необходимо сначала, чтобы Генеральный секретарь ООН объяснил, что он подразумевает под этим периметром», — цитирует ТАСС постпреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал согласовать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), на которой будет обеспечена безопасность. В заявлении Гетерреша предлагается согласовать безопасный периметр вокруг электростанции, которая неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, ежедневно отражая удары боевиков ВСУ по объекту, уход ВС России может обернуться катастрофой. По его словам, те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчёт в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций.

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