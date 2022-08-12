Рига, 12 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Государственная канцелярия, при которой действует Департамент координации стратегической коммуникации правительства Латвии, отправила всем депутатам национального парламента электронное письмо, в котором проинструктировала, что и как говорить о ситуации на газовом рынке. Об этом 12 августа сообщает латвийский портал bb. lv со ссылкой на копию письма.

Novatek.ru Газ

По мнению представителей госканцелярии, основной «месседж» парламентариев должен звучать так: «Цены энергоресурсов в Латвии, подобно прочей Европе, растут, ибо Россия уже шестой месяц осуществляет полномасштабные военные действия в Украине».

«Латвия отказалась от поставок российского газа с 1 января 2023 года. В свою очередь, Европейская комиссия призвала государства–участники разработать мероприятия по сбережению природного газа. Для кризисного сценария у Латвии есть имеющие силу соглашения с Эстонией и Литвой о мероприятиях солидарности по защите безопасности снабжения газом», — также указано в инструкции по коммуникации с обществом.

Кроме того, в письме предлагается также использовать такую формулировку: «Самоуправления и предприятия теплоснабжения Латвии должны действовать с опережением и модернизировать системы теплоснабжения. Это означает не откладывать переход на возобновляемые энергоресурсы, своевременно закупать энергоресурсы на следующий отопительный сезон, вводить мероприятия сбережения энергии».

При этом журналисты издания пошутили над следующим сообщением письма-инструкции политикам Латвии: «В июле 2022 года основано совместное предприятие АО Latvenergo и АО Latvijas valsts mezi, чтобы до 2030 года осуществить проект ветряного парка в государственных лесах».

«Вы серьезно? Будем ждать теперь со свечкой в горшочке (ноу–хау добычи тепла подручными методами!) аж восемь годков?», — задались вопросом в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десятки тысяч жителей Великобритании заявили, что не будут оплачивать счета за газ и электроэнергию с октября в знак протеста против бездействия правительства Соединённого Королевства.