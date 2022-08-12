Буэнос-Айрес, 12 августа 2022, 10:12 — REGNUM Центральный банк Аргентины объявил о повышении процентных ставок до 69,5% в своей последней попытке справиться с инфляцией, которая разгоняется самыми быстрыми темпами за десятки лет, сообщает агентство EFE.
Центральный банк Аргентины 11 августа повысил базовую ставку Leliq на 9,5 процентных пункта до почти трехлетнего максимума в 69,5%. При этом всего две недели назад ставка была повышена на 8% процентных пунктов.
«Цены ускорились в июле в условиях повышенной финансовой волатильности, которая негативно повлияла на инфляционные ожидания», — говорится в заявлении центробанка.
Решение банка было принято незадолго до публикации официальных данных, согласно которым цены в Аргентине в июле 2022 года подскочили на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый большой месячный рост за последние два десятилетия.
В годовом исчислении инфляция подскочила до 71% в июле по сравнению с 64% в июне, что является еще одним признаком того, что дисбаланс в экономике и финансовые потрясения тяжело сказываются на ценовых ожиданиях.
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