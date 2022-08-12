Лос-Анджелес, США, , 10:09 — REGNUM Актриса Энн Хеч находилась в состоянии наркотического опьянения, когда врезалась на своей машине в частный дом. Об этом сообщил TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции Лос-Анджелеса (США).

Энн Хеч Кадр из интервью на телевидении

Во время экспертизы, в крови Хеч обнаружили следы двух видов наркотиков. Изначально полиция предполагала, что артистка была пьяна во время вождения, так как на фотографиях, сделанных незадолго до ДТП, в салоне автомобиля Хеч правоохранители заметили некую бутылку.

ИА REGNUM напоминает, что 6 августа 2022 года Энн Хеч госпитализировали с ожогами после ДТП — она впала в кому и находится в критическом состоянии. Артистка врезалась в гараж в Лос-Анджелесе (США), после чего скрылась с места аварии и аналогичным образом врезалась в частный дом — в результате столкновения здание и автомобиль загорелись, однако прибывшим на место ДТП пожарным удалось вытащить Хеч из машины.

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