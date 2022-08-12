Саратов, 12 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Саратове вечером 11 августа из-за сильного ветра, града и ливня упали ветхие деревья, произошел обрыв линий электропередач, оказались подтоплены улицы. Глава города Михаил Исаев поручили оперативно устранить последствия непогоды, сообщает мэрия.

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«Коммунальным службам поручено оперативно отработать каждый проблемный адрес, чтобы в максимально короткие сроки минимизировать неудобства горожан», — заключил глава Саратова.

Жители сообщили о 14 случаях падения зеленых насаждений. Так, одно из упавших деревьев на улице Астраханская повредило контактные провода городского электротранспорта. Из-за аварии на сетях была прекращена подача электричества в поселках Дачный и Северный.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Шквалистое усиление ветра при грозах может достигать 19 м/с.

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