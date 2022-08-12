Таллин, 12 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. С 18 августа 2022 года граждане России, имеющие действующие шенгенские визы, выданные Эстонией, больше не смогут пересечь российско-эстонскую границу. Правда, есть и исключения из этого правила. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Tour-market.gr Шенгенская виза

Со ссылкой на министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу утверждается, что запрет касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

То есть, уточнило эстонское СМИ, человек, например, с испанской визой может беспрепятственно пересечь российско-эстонскую границу. Кроме того, если человек с эстонской визой уже находится на территории Шенгенской зоны — у него есть право вернуться домой через территорию Эстонии. Также нет никаких препятствий для въезда в Эстонию через территорию соседних государств Латвии и Финляндии.

«Дополнительного пограничного контроля в этих пунктах со стороны Эстонии не будет. И если другое государство — член Шенгенской зоны взяло на себя ответственность и разрешило въезд гражданину Российской федерации на территорию Шенгена, то в свете свободного передвижения внутри Шенгенской зоны у такого человека есть право посетить и все остальные страны», — сообщил порталу вице-канцлер министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар.

Как сообщало, ранее депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение властей Эстонии запретить гражданам России въезд в страну даже при наличии шенгенской визы является признаком слабоумия и не имеет дальнейших перспектив.

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