Париж, 12 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным Insee, уровень безработицы во Франции во втором квартале 2022 года практически стабилен и составляет 7,4% от численности экономически активного населения по сравнению с 7,3% в первом квартале года, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Уровень безработицы вернется к уровню четвертого квартала 2021 года. Это на 0,5 пункта ниже уровня второго квартала 2021 года и на 0,8 пункта ниже уровня, существовавшего до кризиса в области здравоохранения.

Во втором квартале 2022 года уровень безработицы среди молодежи вырос до 17,8%, но останется значительно ниже докризисного уровня. В других возрастных категориях уровень безработицы остается практически стабильным у лиц в возрасте 25-49 лет до 6,7% и снижается на 0,3 балла у лиц старше 50 лет (до 5,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, движение на автомагистрали AP-8 в районе границы Ируна с Францией нормализовалось после того, как французские власти вновь открыли переезд, который был закрыт в течение нескольких часов из-за пожара.

Читайте также: Франция возобновила движение на автотрассе в Испанию