Губаха, Пермский край, , 10:03 — REGNUM В городе Губахе Пермского края в ночь на 12 августа горели легковой автомобиль и грузовая «Газель», сообщает пожарно-спасательная часть №63 ГУ МЧС по региону.

Пожар Pixabay.com

Огонь объял автомобиль BMW и Газель «NEXT». Инцидент произошёл на ул. Дзержинского.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров. К тушению привлекали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

По факту пожара в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Поданным ГУ МЧС по Прикамью, за сутки, 11 августа. На территории региона произошло 11 пожаров. Травмирован один человек.