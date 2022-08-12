Тайбэй, 12 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Власти Литвы поддерживают заявление стран G7 о ситуации в Тайваньском проливе, заявила 12 августа заместитель министра транспорта и коммуникаций этой страны Агне Вайчюкявичюте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Литва поддержала заявление G7, сделанное на прошлой неделе», — заявила находящаяся с визитом на острове Вайчюкявичюте, слова которой приводит Центральное информационное агентство Тайваня.

Она также назвала Тайбэй «очень близким другом» и «надежным партнером» Вильнюса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь осудил визит литовского чиновника на Тайвань, предупредив, что Китай примет решительные контрмеры.

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