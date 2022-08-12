Москва, 12 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. С начала 2022 года градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила выделение инвесторам в аренду без торгов восьми городских земельных участков для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом 12 августа сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, общая площадь городских участков, одобренных с начала 2022 года под реализацию промышленных масштабных инвестиционных проектов, превышает 100 гектаров. В результате в столице появятся производства по выпуску архитектурного бетона, высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники, заводы по изготовлению строительной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер.

«Благодаря этим проектам в Москве будет создано свыше 9 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в производства составит более 50 миллиардов рублей», — сказал Ефимов.