Москва, 12 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР» создан в России. Об этом 12 августа сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Он подчеркнул, что «Планшет-М-ИР», созданный как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов, стал более мобильным — разработки компании «ВПК» разместили его в новом бронеавтомобиле «Атлет». При этом управлять новым «Планшетом» можно как находясь в машине, так и снаружи.

Замглавы «Ростеха» добавил, что система автоматизирует управления расчётами РСЗО, артиллерийскими и миномётными подразделениями.

«Планшет-М-ИР» может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении ВС РФ. Контакт обеспечивает закрытая спутниковая связь. Он может оперативно обмениваться информацией, в том числе, с разведывательными РЛС», — добавил в беседе с РИА Новости Артяков.

В госкорпорации полагают, что предварительные испытания нового комплекса пройдут до конца 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн «Алмаз-Антей» запустил в опытное производство многофункциональный лёгкий беспилотник. Отмечается, что управление новым беспилотником и ввод полётного задания осуществляется с помощью мобильного телефона, планшета или ноутбука, также новинка поддерживают режим управления с видом от первого лица.