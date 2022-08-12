Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о гибели экипажа подводной лодки «Курск». Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Мемориал погибшим морякам АПЛ «Курск» Дарья Драй © ИА REGNUM

В Николо-Богоявленском Морском соборе Петербурга в 12:00 пройдёт панихида «… по воинам в море погибшим». Во время службы поименно назовут всех 118 членов экипажа АПРК «Курск». Затем воинские почисти отдадут у мемориала К-141 «Курск» на Серафимовском кладбище.

В Петербурге, по данным клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, живут 52 семьи погибших моряков. Он получили квартиры и необходимую помощь после катастрофы.

Напомним, что трагедия произошла 12 августа 2000 года. Подводная лодка затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров во время проведения военно-морских учений Северного флота. Весь экипаж в составе 118 человек погиб.