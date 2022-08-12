Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Крупнейший оптовый поставщик сахара в Казахстане законтрактовал 90% производимого в стране этого продукта и воспользовался своим положением монополиста. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики.

Сахар

«В действиях данного оптового поставщика усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом которого явилось повышение цены на сахар», — говорится в сообщении.

По данным АЗРК, в действиях предприятия есть признаки нарушения Предпринимательского кодекса Казахстана, который запрещает использовать монопольное положение для устранения конкуренции. По данному случаю начато расследование.

Стоит отметить, что сахар в Казахстане с начала 2022 года подорожал на 86,6%. В социальных магазинах, где его продают по приемлемым ценам, выстраиваются длинные очереди.

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