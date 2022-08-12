Москва, , 09:57 — REGNUM На уходящей неделе (8-14 августа) Telegram-каналы поделились со своими читателями множеством любопытных историй и курьезов из разных уголков страны. Чемпионат по пощечинам, памятник рыжику, метеорит в форме сердца. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве преступник забрался через открытое окно в квартиру на втором этаже, забрал деньги, украшения, а также вино из холодильника и, что удивительно: хозяйского шпица, после чего спокойно и неторопливо ушел. По камерам видеонаблюдения его задержали. «Страновед» задается двумя вопросами: «Первый вопрос к вору. Просто удивительно, что остались в московском регионе люди, не знающие, что вся Москва утыкана камерами наблюдения. Как можно столь безответственно подходить к совершению преступлений? Второй вопрос к шпицу, который сначала что-то там потявкал, а потом с довольной мордой уехал у вора на руках. Каким надо быть плюшевым чучелом, чтобы так свински пренебрегать интересами хозяев?»

На детской площадке в подмосковном Звенигороде случилась история, больше похожая на небылицу. Отец отправился гулять с дочкой и так увлекся своим смартфоном, что не увидел, как девочка ушла домой. Когда заметил пропажу, решил, что ее украли и бросился искать по дворам. Возле одного из частных домов ему почудился голос своего ребенка, и он принялся изо всех сил дубасить в дверь. Хозяин дома испугался, выстрелил в окно и случайно попал незваному гостю в пах. Того госпитализировали. «У него точно будет, что рассказать внукам», — полагает «Рай и мкАД».

В Липецке гражданин упал с девятого этажа и выжил. Падая, он угодил в дерево, и ветки притормозили падение. Пострадавший даже не долетел до земли: спасатели снимали его прямо с дерева, пишет «Липтаун». Необычный «летун» теперь находится на лечении в больнице.

В Курске решили провести чемпионат по пощечинам. Канал «Секундочку» узнал, что принять участие в чемпионате могут все желающие, а победитель получит 50 тысяч рублей. Судить турнир приедет Чемпион России «по спортивным пощечинам» Василий Пельмень из Красноярска.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге мужчина так устал стоять в очереди в камеру хранения на вокзале, что в бешенстве позвонил на горячую линию РЖД и прокричал, что не знает, как привлечь внимание к своей проблеме: может быть, сказать, что у него в сумке бомба? И бросил трубку. На вокзал отправились сотрудники полиции. Они осмотрели помещения, ничего опасного, конечно, не обнаружили. Звонившего ищут. В очереди, до того, как звонить в РЖД, он простоял три часа, узнал «Петербург с огоньком».

В ряду необычных памятников прибавление. В селе Река в Поморье установили деревянный памятник каргопольскому рыжику. «Если не знаешь и смотришь фото, то создается ощущение настоящих рыжиков и только если рядом стоит человек, понимаешь, что это деревянная скульптура. Сделано потрясающе натурально!» — считает канал «Амыпойдем насевер!»

Приволжский федеральный округ

В Бугульме прохожий провалился в яму с битумом и провел там целую ночь. ВТП сообщает, что мужчина угодил в ловушку вечером, когда шел с работы. Выбраться самостоятельно он не смог: с каждой попыткой его затягивало сильнее. Тогда он стал звать на помощь, но только к утру его крики услышал случайный прохожий и вызвал экстренные службы. Из битумной ловушки гражданина извлекали с помощью багра и веревки.

«Злой самаритянин» разузнал интересную статистику: Самарская область внезапно стала одним из российских лидеров по количеству вакансий для телохранителей наряду с Москвой, Петербургом и Краснодарским краем. Причем регионы сильно отличаются по численности населения. В Москве около 12 миллионов жителей, в Петербурге и на Кубани — более 5 миллионов, а в Самарской области — чуть более 3 миллионов. Получается, по факту спрос на телохранителей здесь намного выше.

В Башкирии придумали, чем привлечь туристов: республика займется разработкой программ по «цифровому детоксу» туристов. Идея в том, чтобы устроить места для восстановления от последствий информационного шума. Там будут красивые пейзажи, чистый воздух, пишет «Башкирский домовой». И не будет городского шума и, вероятно, интернета.

Южный федеральный округ

В магазине сантехники в Новороссийске четырехлетний ребенок скучал, пока родители выбирали унитаз, и нашел себе нетривиальное развлечение: надел на голову пластиковую трубу. Kub Mash передает, что «шлем» из тройника оказался узким и снять его родители не смогли. Пришлось вызывать спасателей.

Стоимость квадратного метра в Сочи бьет уже и собственные рекорды. Квадратный метр в «квартире-малютке» здесь стоит около 300 тысяч рублей. «Кубанская телега» констатирует, что теперь по стоимости жилья Сочи не сильно отстает от Москвы. Кроме того, курортная столица РФ заняла и второе место в стране по предложениям квартир-малюток. Вполне понятно, почему.

Северо-Кавказский федеральный округ

На стенах роддома Невинномысска счастливые отцы постоянно пишут благодарности своим женам. В роддоме решили с этим бороться и потратили не один день на очистку стен. Администрация города попросила больше не оставлять надписей. Не тут-то было. «Ставропольская телега» пишет, что вскоре на девственной стене появилась надпись: «Злата Слава». Медучреждение пожаловалось в полицию, «художник» предпочел самостоятельно удалить свою роспись.

Уральский федеральный округ

В Тюмени телефонные аферисты наткнулись на настоящего следователя. Ural Mash пишет, что неизвестная позвонила в отдел следственного отдела полиции, представилась родственницей и сказала, что стала виновницей ДТП. Следующим собеседником стал якобы следователь и сказал, что за 300 тысяч готов отмазать правонарушительницу от уголовной ответственности. Принявший звонок майор юстиции подыграл: сказал, что готов отдать деньги, мошенники назвали адрес. Пришедшую на встречу гражданку задержали, соучастников ищут.

Житель Челябинска выставил на «Авито» небольшой осколок знаменитого челябинского метеорита — в форме сердца. За метеорит он просит 142 миллиона рублей. «Челябушка» передает, что цена совершенно нереальная. За один грамм метеорита обычно дают всего 300 рублей.

В Тюмени книги вошли в список самых частых вещей, поступающих на мусоросортировочный завод. Работники завода просят жителей не выбрасывать книги, а нести в любую из городских библиотек. Также лидерами в сфере мусора стали сломанные игрушки, старая одежда, посуда и исписанные тетради, передает «Столица деревень». А еще старая мебель, велосипеды и коляски.

Сибирский федеральный округ

«Атас. Сибирь» узнал, куда отправляются останки усопших питомцев Новосибирского зоопарка. После смерти их отправляют на… переработку — на мясокостную муку, которая идет на корм скоту в качестве кормовой добавки. «Жаль, если и всеобщего любимца льва Сэма ждала такая участь», — грустит автор канала.

Дальневосточный федеральный округ

Долгие ливни на Сахалине привели к подтоплениям. Вышла из берегов и река Тихая, она затопила железнодорожную станцию, размыла пути. И в воде, которая покрыла рельсы, прямо на путях, прохожие заметили… горбушу. «ЧП Сахалин» передает, что поймать ее не удалось, рыба благополучно скрылась.

Тем временем в районе поселка Преображение в Приморье весь берег завалило пиломатериалами. Необычные «дары моря» появились из-за ЧП на сухогрузе. Вероятно, его перегрузили пиломатериалами, груз сместился и часть смыло за борт. Идет проверка, знает «Право руля!»

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.